Чешский концерн планирует инвестировать в "Южмаш" минимум 50 миллионов евро

Чешский концерн Witkowitz, специализирующийся на изготовлении машиностроительного оборудования, планирует инвестировать в украинский “Южмаш” минимум 50 млн евро для создания на его базе новых производственных мощностей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного космического агентства Украины.

“Основной задачей сотрудничества является развитие новых проектов по реконструкции железнодорожных дизельных двигателей и производства водородных двигателей.

Ориентировочный запуск производства планируется на конец 2020 года. К этому времени будут созданы три отдельные производственные зоны: цех по ремонту колесных пар с объемом инвестиции в 10 млн евро, цех по ремонту вагонов с объемом до 2 млн евро и цех по ремонту локомотивов – до 10 млн евро. Кроме этого, планируется формирование торговой площадки авторизованного дилера концерна Witkowitz”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что проект предусматривает долгосрочное сотрудничество, в результате которого будут созданы авторизованные сервисные центры по обслуживанию локомотивов и дизельных двигателей, а также центр по капитальному ремонту вагонов и колесных пар. В дальнейших планах – завод по производству оборудования для изготовления водорода и центр по переоборудованию локомотивов.

“Сотрудничество с Witkowitz – это еще один международный проект для Южмаша, который поможет создать необходимую нагрузку для предприятия и задействовать его производственный потенциал”, – заявил председатель Государственного космического агентства Владимир Усов.

Witkowitz – один из самых мощных машиностроительных заводов Центральной Европы. Он был основан в XIX веке и сегодня это всемирно известный бренд с инновационными технологическими решениями.