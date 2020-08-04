Чешский концерн планирует инвестировать в "Южмаш" минимум 50 миллионов евро

Чешский концерн Witkowitz, специализирующийся на изготовлении машиностроительного оборудования, планирует инвестировать в украинский “Южмаш” минимум 50 млн евро для создания на его базе новых производственных мощностей.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного космического агентства Украины.
“Основной задачей сотрудничества является развитие новых проектов по реконструкции железнодорожных дизельных двигателей и производства водородных двигателей.
Ориентировочный запуск производства планируется на конец 2020 года. К этому времени будут созданы три отдельные производственные зоны: цех по ремонту колесных пар с объемом инвестиции в 10 млн евро, цех по ремонту вагонов с объемом до 2 млн евро и цех по ремонту локомотивов – до 10 млн евро. Кроме этого, планируется формирование торговой площадки авторизованного дилера концерна Witkowitz”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что проект предусматривает долгосрочное сотрудничество, в результате которого будут созданы авторизованные сервисные центры по обслуживанию локомотивов и дизельных двигателей, а также центр по капитальному ремонту вагонов и колесных пар. В дальнейших планах – завод по производству оборудования для изготовления водорода и центр по переоборудованию локомотивов.
“Сотрудничество с Witkowitz – это еще один международный проект для Южмаша, который поможет создать необходимую нагрузку для предприятия и задействовать его производственный потенциал”, – заявил председатель Государственного космического агентства Владимир Усов.
Witkowitz – один из самых мощных машиностроительных заводов Центральной Европы. Он был основан в XIX веке и сегодня это всемирно известный бренд с инновационными технологическими решениями.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
На дорогах Украины установят более 200 камер автофиксацииВчера, 16:13 - 940 7
Вокруг Киева построят новую объездную дорогу12 ч. назад - 2567 6
Половина населения находится в коридоре между минимальной и средней зарплатойВчера, 21:00 - 2450 4
Платные камеры в СИЗО принесли в бюджет почти полмиллиона гривен10 ч. назад - 492 4
Полиция раскрыла финансовую пирамиду на 8 млн грн. Среди обманутых – украинцы и иностранцы3 ч. назад - 610 3
Министр финансов рассказал, вырастет ли курс гривны до 30 UAH/USD5 ч. назад - 2823 3
Вокруг Киева построят новую объездную дорогу12 ч. назад - 2567 6
Списание недоимки по ЕСВ: налоговики напоминают о предельном сроке подачи заявления11 ч. назад - 2494
Половина населения находится в коридоре между минимальной и средней зарплатойВчера, 21:00 - 2450 4
Кредиты под 1700% годовых: в НБУ посоветовали, как уберечься8 ч. назад - 1403
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)8 ч. назад - 281
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 811 2
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 999 3
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)04.08.2020, 12:10 - 1806 5
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю03.08.2020, 10:15 - 1020