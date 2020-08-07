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Mozilla увольняет четверть сотрудников

Mozilla увольняет четверть сотрудников

Интернет-компания Mozilla решила уволить около 250 своих сотрудников. В целом в компании работают около тысячи человек.

Как передает Engadget, людей уволили в рамках “корпоративной реструктуризации”.

Проблема в компании возникла из-за пандемии коронавируса. Как говорят в компании, ситуация существенно повлияла на их доходы. Поэтому Mozilla вынуждена отказаться от своих первоначальных планов по выпуску новых продуктов в 2020 году.

Сотрудники, лишившиеся работы, будут получать выходное пособие и страхование COBRA как минимум до 31 декабря 2020 года. У них также будет доступ к бонусам компании. Кроме того, Mozilla обещает помочь этим людям найти новую работу.

Это уже вторая волна сокращений в Mozilla. В январе компания уже уволила 70 сотрудников. Тогда причиной стал низкий доход продуктов Firefox.

По материалам Телеканал 24
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