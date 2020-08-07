Японцы пообещали летающие авто к 2023 году (видео)

Генеральный директор токийской компании SkyDrive Inc. Томохиро Фукудзава убежден, что к 2050 году любой сможет за 10 минут добраться до любого пункта назначения в пределах 23 районов столицы Японии.

Хотя во всем мире существует более 100 проектов летающих автомобилей, включая такие крупные международные фирмы, как Boeing Co., Airbus SE и Uber Technologies Inc., двухместное транспортное средство, разработанное SkyDrive, уникально тем, что это самый маленький летающий автомобиль в мире, и может поместиться на парковке, как две обычные машины.

Прототип с батарейным питанием, с парой пропеллеров, установленных на каждом из четырех крыльев, совершил первый пилотируемый полет на открытом воздухе в декабре прошлого года. Проекты летающих автомобилей получают помощь от правительства Японии, которое настаивает на их коммерциализации в 2023 году.

Конечная цель правительства – использовать воздушное пространство для перевозки людей в больших городах, избегать пробок и предоставлять новый вид транспорта для горных районов и отдаленных островов или для использования в случае стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

SkyDrive берет свое начало в Cartivator, волонтерской организации, созданной людьми, которые работают в различных отраслях промышленности, включая автомобили и авиацию. Исследования летающих автомобилей начались в январе 2014 года.

SkyDrive был основан в июле 2018 года для ускорения этой инициативы, его сотрудники, в основном, члены Cartivator, и компания проводила эксперименты на своем испытательном полигоне в Toyota, префектура Айти.

Компания утверждает, что ее концептуальная модель под названием SD-XX является самой маленькой в ​​мире eVTOL, высотой 1,5 метра и размером 4 метра на 3,5 метра в поперечнике. Напоминая дрон размером с автомобиль, первая модель, которую компания надеется представить в 2023 году, сможет летать со скоростью 100 километров в час с ограниченной дальностью полета в несколько десятков километров.