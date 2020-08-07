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В Android-версии Telegram появились видеозвонки

В Android-версии Telegram появились видеозвонки

В конце июля разработчики Telegram представили масштабное обновление мессенджера, в котором доступ к видеозвонкам получили лишь пользователи iOS-гаджетов. Наконец, полезную функцию получили и Android-версии.

Видеозвонки стали доступны на платформе Android в новой тестовой версии Telegram beta 7.0, сообщает Android Headlines.

Сейчас реализована лишь возможность осуществления видеосвязи в режиме диалога – ожидается, что групповые звонки появятся в следующих апдейтах приложения.

Примечательно, что установка бета-версии Telegram недоступна в Google Play. Разработчики по неизвестным причинам выкладывают в открытый доступ APK-файлы предварительной версии мессенджера, не публикуя их в официальном магазине.

Сейчас функция работает не одинаково стабильно на всех устройствах. На некоторых моделях приложение не принимает изображение с камеры, однако отказывается передавать его другому абоненту.

Популярный мессенджер запустил видеозвонки для iOS еще в конце июля. Поддержку видеозвонков команда Telegram анонсировала еще в апреле. А ее запуск обещали выполнить до конца 2020 года.

По материалам Телеканал 24
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