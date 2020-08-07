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Материнская компания TikTok ведет переговоры о продаже индийской части бизнеса с крупнейшим холдингом страны

Материнская компания TikTok ведет переговоры о продаже индийской части бизнеса с крупнейшим холдингом страны

Материнская компания TikTok ByteDance ведет предварительные переговоры с крупным индийским холдингом Reliance Industries Limited о покупке локального подразделения видеосервиса в стране.

Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.

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По данным источников издания, компании начали переговоры в конце июля и еще не пришли к согласию. По словам одного из источников, бизнес TikTok в Индии оценивается более чем в $3 млрд.

Штат китайской компании в Индии насчитывает 2 тыс. человек. Как отмечает TechCrunch, ByteDance изо всех сил пытается удержать ключевых сотрудников.

В ByteDance не ответили на запрос издания о комментарии. Представитель Reliance от комментариев отказался.

Отмечается, что инвестиции могут помочь Reliance – самому дорогому холдингу в Индии – установить более тесные связи с потребителями. Холдинг владеет предприятиями, которые занимаются энергетикой, текстилем, природными ресурсами, розничной торговлей и телекоммуникациями по всей Индии. Также Reliance управляет телекоммуникационной компанией Jio Platforms, в которую Facebook инвестировал $ 5,7 млрд.

Reliance является одной из самых доходных компаний по всей Индии и первой в стране перешагнула оценку активов в $100 млрд. Основным владельцем Reliance Industries является самый богатый человек Индии Мукеш Амбани. Его доля в компании составляет 48%.

По материалам НВ
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