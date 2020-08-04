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Долги "Центрэнерго" 1,4 млрд грн, – аудиторы

Долги "Центрэнерго" 1,4 млрд грн, – аудиторы

Аудиторская компания BakerTilly подтвердила, что текущие обязательства ПАО “Центрэнерго” на конец 2019 года превышали ее активы на 1,403 млрд грн.

Об этом говорится в аудиторском заключении к финансовой отчетности компании за 2019 г.

“Общество получило чистые убытки в размере 1,98 млрд грн в течение года, закончившегося 31 декабря 2019 г., и на эту дату текущие обязательства компании превышали ее текущие активы на сумму 1,403 млрд грн”, – говорится в заключении аудитора.

При этом на конец предыдущего, 2018 года, наоборот, активы превышали обязательства на 729,9 млн грн.

Согласно финансовой отчетности, кредиторская задолженность на конец 2019 г. составляла 4,5 млрд грн. В частности, задолженность за товары и услуги в течение года выросла в 6 раз – с 608 млн грн на начало года до 3,56 млрд грн на конец года.

Согласно заключению BakerTilly, в настоящее время существует неопределенность, которая может поставить под сомнение способность “Центрэнерго” продолжать хозяйственную деятельность на непрерывной основе.

Ранее превышение долговых обязательств “Центрэнерго” над ее активами подтверждал глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко. ФГИ владеет 78% акций компании.

По словам Сенниченко, приватизация “Центрэнерго” ожидается во втором квартале 2021 г. Обязательства по приватизации этой компании прописаны в меморандуме Украины с Международным валютным фондом. Согласно тексту меморандума, конкурс по приватизации компании должен быть объявлен в декабре 2020 г., а продажа состоится до 30 июня 2021 г.

Генеральный директор “Центрэнерго” Александр Корчинский в интервью агентству “Интерфакс-Украина” заявил, что компании необходимо передать перспективные государственные угольные шахты. Это позволит улучшить финансовое состояние компании и повысить ее стоимость.

Ранее идею приватизации “Центрэнерго” вместе с перспективными угольными шахтами также поддержал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

По материалам Сегодня
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