Airbnb планирует выйти на биржу

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Онлайн-площадка для размещения, поиска и краткосрочной аренды частного жилья по всему миру Airbnb Inc. близка к тому, чтобы подать заявку на публичное размещение акций, что приведет к неожиданному скачку гиганта на рынке совместного жилья и IPO.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Компания планирует подать документы об IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) в конце этого месяца, заложив основу для потенциального листинга до конца года. По словам источников, к участию в размещении акций были привлечены Morgan Stanley и Goldman Sachs Group Inc.
Издание отмечает, что нет никаких гарантий, что Airbnb удастся реализовать задуманное в ожидаемые сроки, частично из-за волатильности на новом рынке листинга.
Напомним: недавно Airbnb недавно был оценен в $18 млрд по сравнению с предыдущей оценкой в $31 млрд
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