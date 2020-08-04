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Airbnb планирует выйти на биржу

Airbnb планирует выйти на биржу

Онлайн-площадка для размещения, поиска и краткосрочной аренды частного жилья по всему миру Airbnb Inc. близка к тому, чтобы подать заявку на публичное размещение акций, что приведет к неожиданному скачку гиганта на рынке совместного жилья и IPO.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Компания планирует подать документы об IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) в конце этого месяца, заложив основу для потенциального листинга до конца года. По словам источников, к участию в размещении акций были привлечены Morgan Stanley и Goldman Sachs Group Inc.

Издание отмечает, что нет никаких гарантий, что Airbnb удастся реализовать задуманное в ожидаемые сроки, частично из-за волатильности на новом рынке листинга.

Напомним: недавно Airbnb недавно был оценен в $18 млрд по сравнению с предыдущей оценкой в $31 млрд

По материалам Mind
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