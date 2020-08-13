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ТОП-5 областей по темпам реализации программы "Большая стройка"

ТОП-5 областей по темпам реализации программы "Большая стройка"

На селекторном совещании с председателями областных государственных администраций Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов обнародовал перечень лидеров среди регионов по результатам выполнения работ в рамках программы Президента Украины “Большая стройка”.

Об этом сообщает портал cg.gov.ua.

Среди областей-лидеров были названы:

  • Хмельницкая – 79% реализации;
  • Черновицкая – 74%;
  • Донецкая-73%;
  • Черниговская – 72%;
  • Харьковская – 71%.

В области-аутсайдеры по темпам “большого строительства” вошли:

  • Одесская – 55%;
  • Полтавская – 52%;
  • Кировоградская – 37%;
  • Сумская – 36%;
  • Черкасская-32%.

Справка Finance.ua:

  • В 2020 году Украина привлекла на дорожные работы рекордные 112 млрд грн. Планируется отремонтировать более 6500 км дорог в рамках национального проекта «Большая стройка».
  • На обновление более 4000 км государственных дорог дорожная отрасль должна привлечь более 38 тысяч дорожных специалистов. Еще около 120 тысяч рабочих мест будет создано в сопутствующих отраслях.
  • Минимальная зарплата рабочих на “Большой стройке” зафиксирована на уровне 9670 грн.
По материалам Finance.UA
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