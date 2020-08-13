ТОП-5 областей по темпам реализации программы "Большая стройка"

На селекторном совещании с председателями областных государственных администраций Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов обнародовал перечень лидеров среди регионов по результатам выполнения работ в рамках программы Президента Украины “Большая стройка”.
Об этом сообщает портал cg.gov.ua.
Среди областей-лидеров были названы:
В области-аутсайдеры по темпам “большого строительства” вошли:
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