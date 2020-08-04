Межбанк: гривна намерена укрепить позиции

Этот четверг пройдет достаточно активно на валютном рынке с сохранением общей тенденции этой недели по некоторому постепенному укреплению позиций гривны.

На поведение участников торгов будут влиять:

Необходимость финансирования клиентами своих текущих гривневых хозяйственных затрат. В настоящее время экспортеры не придерживают валютную выручку так как валютные котировки последних дней проседают. Это обеспечивает межбанк стабильным объемом предложения валюты в течение дня. Основная задача продавцов – “угадать” с моментом продажи валюты, чтобы получить оптимальный курс.

Покупатели – наоборот, не спешат заключать сделки и стараются дождаться “дна” по курсу, лишь тогда выкупая основной объем. В этом противостоянии интересов крупных покупателей и продавцов и пройдет четверг на межбанке, а тренд по курсу останется полностью зависимым от курсовых задач основных игроков.

Не стоит забывать и о том, что на значительном числе предприятий-экспортеров скоро предстоят авансовые выплаты персоналу за первую половину августа, что также требует от них наличия гривны и стимулирует продажи валюты для этих операций;

Поведение нерезидентов. Иностранцы продолжают постепенно выкупать на межбанке необходимые им объемы валюты за счет гривны,полученной от погашения ОВГЗ . И сегодня они продолжат применять уже отработанную ими тактику делать это небольшими суммами в течение дня (обычно ближе к обеду), чтобы не провоцировать спекулятивный разогрев курса в моменты своих покупок;

Действия спекулянтов и интервенции НБУ .

Более-менее стабильный валютный рынок оставляет у спекулянтов только два основных варианта заработков:

1) за счет работы “в две стороны”;

2) за счет разницы наличного и безналичного курсов.

Особых попыток разогреть курс с их стороны в течение дня сейчас не наблюдается, так как особого спроса на валюту нет и все сложнее найти платежеспособного покупателя, готового покупать валюту “задорого”. При выходе на торги крупных игроков – спекулянты пытаются раскачать котировки в течение сессии, но это особого успеха не имеет.

Излишек предложения в четверг продолжит выкупать Нацбанк, но делать это снова будет небольшими порциями в пределах $20 млн. Подобная тактика больше имеет задачу только выравнивать спрос и предложение с удержанием котировок доллара от более существенного ситуативного проседания, а не формирование окончательного тренда в течение дня. При этом, ценники Нацбанка остаются ориентиром для всех участников торгов.

На четверг Finance.ua прогнозирует объем операций на торгах в пределах до $ 190 млн при совершении до 430-550 сделок.

На момент написания статьи на межбанке уже преобладает предложение по доллару и часть участников рынка ждут появления Нацбанка на торгах с интервенцией по выкупу валюты.

Обменники сегодня будут ориентироваться на котировки межбанка и продолжат работать в формате “с оборота” со спредом между покупкой продажей по доллару в 15-20 копеек и по евро – в 25-35 копеек.

Курсы межбанка по прогнозу Finance.ua, на 13 августа будут находиться в пределах: доллар – коридор 27,40 – 27,60 гривен, евро – коридор 32,17 – 32,74 гривен.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах: доллар – коридор котировок покупок и продаж 27,30 – 27,75 гривен, евро – коридор 31,80 – 32,68 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,50 / 27,52

евро – 32,39 / 32,42

российский рубль – 0,3728 / 0,3732

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