Правительство утвердило формы транзитного упрощения на таможне

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Кабинет Министров Украины принял проект постановления о введении различных форм транзитного упрощения, что позволит упростить таможенные процедуры для бизнеса.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
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“Кабинет Министров Украины во время заседания 12 августа поддержал проект постановления о порядке предоставления разрешений на применение специального транзитного упрощения”, – говорится в сообщении.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, речь идет об утверждении 8 различных форм транзитного упрощения, которые должны снизить коррупционные риски на таможне, а также упростить процедуры для бизнеса.
“Планомерно мы меняем украинскую таможню в сторону прозрачного европейского сервиса. Упрощение таможенных процедур, которые мы запускаем, будет способствовать и росту Украины в рейтинге Doing Business”, — подчеркнул он.
Так, постановлением предусматривается утверждение:
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