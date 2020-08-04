Правительство утвердило формы транзитного упрощения на таможне

Кабинет Министров Украины принял проект постановления о введении различных форм транзитного упрощения, что позволит упростить таможенные процедуры для бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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“Кабинет Министров Украины во время заседания 12 августа поддержал проект постановления о порядке предоставления разрешений на применение специального транзитного упрощения”, – говорится в сообщении.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, речь идет об утверждении 8 различных форм транзитного упрощения, которые должны снизить коррупционные риски на таможне, а также упростить процедуры для бизнеса.

“Планомерно мы меняем украинскую таможню в сторону прозрачного европейского сервиса. Упрощение таможенных процедур, которые мы запускаем, будет способствовать и росту Украины в рейтинге Doing Business”, — подчеркнул он.

Так, постановлением предусматривается утверждение:

формы заявления предприятия о предоставлении разрешения на применение специального транзитного упрощения;

формы анкеты самооценки предприятия относительно соответствия условиям для предоставления разрешения на применение специального транзитного упрощения;