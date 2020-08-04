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Зеленский подписал закон о рынках капитала

Зеленский подписал закон о рынках капитала

Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов» № 738-IX.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Что предусматривает закон:

  • закон унифицирует подход к организации торговли активами на товарных рынках с целью обеспечения прозрачности цен, которые формируются на таких рынках, и предотвращения манипулирования на них;
  • нововведение расширяет перечень финансовых инструментов путем отнесения инструментов денежного рынка к финансовым инструментам, а также введения новых видов ценных бумаг – депозитных сертификатов банка, зеленых облигаций, опционных сертификатов, депозитарных расписок и т. п;
  • урегулирование отношений, возникающих при размещении и обращении ценных бумаг, заключении и выполнении деривативных контрактов и сделок с ними;
  • обеспечивается защита прав держателей облигаций, в частности путем предусмотрения института собрания держателей облигаций и коллективного представителя держателей корпоративных облигаций, в соответствии с лучшими мировыми практиками.

Цель: закон направлен на внедрение на рынках капитала Украины передовой международной практики, в частности последних законодательных изменений в Европейском Союзе и рекомендаций Международной ассоциации свопов и деривативов (ISDA).

Этот закон будет способствовать:

  • эффективному развитию рынков производных финансовых инструментов;
  • развитию торговой инфраструктуры;
  • расширению спектра финансовых услуг;
  • повышению эффективности и надежности функционирования рынков капитала, развитию рынка корпоративных облигаций и созданию условий для обеспечения эффективной защиты прав держателей облигаций.

Это в свою очередь будет способствовать увеличению инвестиций в экономику Украины, в частности через повышение доверия внутренних и иностранных инвесторов в результате введения цивилизованных и унифицированных правил на организованном рынке.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада приняла Закон № 738-IX 19 июня 2020 года, а спикер ВР Дмитрий Разумков подписал его 27 июля.
  • Украина брала на себя обязательство принять этот закон до конца июня в рамках меморандума с Международным валютным фондом по текущей программе Stand by.
  • В целом закон начнет действовать с 1 июля 2021 года, однако отдельные пункты — с момента опубликования, а еще несколько — с 1 января 2022 года.
По материалам Finance.UA
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