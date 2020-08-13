Skoda показала новый электрический кроссовер (фото)

Компания Skoda представила первые официальные скетчи электрического кроссовера Enyaq iV.
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Новый Enyaq iV будет построен на базе платформы MEB. Кроссовер будет иметь короткий капот, передняя панель в салоне сдвинута немного вперед, что вместе с большой колесной базой должно дать действительно много свободного места в салоне.
Длина, ширина и высота составляет 4648 мм, 1877 мм и 1618 мм при длине колесной базы 2765 мм. Объем багажного отделения будет достигать 585 литров. По габаритам Enyaq iV вписывается между Karoq и Kodiaq.
Фото: MMR
Новинка будет иметь пять версий, который будут отличаться производительностью. Наиболее мощная версия будет генерировать более 300 л. с..
Фото: MMR
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