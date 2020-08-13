Jaguar решил возродить 60-летние модели (фото)

В следующем году Jaguar E-type празднует 60-летие. По мнению Jaguar Classic, самое время почтить память легендарной модели. Отреставрирована специальная серия Jaguar E-Types, посвященная 60-летию культового спорткара, будет продаваться исключительно как дуэт.
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Подразделение классических автомобилей Jaguar объявляет о запуске новой линейки классических E-Type в марте следующего года: E-type 60 Collection. Эта юбилейная серия состоит из шести дуэтов, которые являются данью первым экземплярам выпущенного Jaguar E-Type.
Фото: MMR
Каждая из копий купе 9600 HP и родстера 77 RW помимо особых фирменных логотипов получит обновленную версию знаменитого рядного шестицилиндрового бензинового двигателя Jaguar. Агрегат развивал 265 л. с. и 353 Нм крутящего момента и обеспечивал разгон до 100 км/ч за 7,0 секунд и до максимальной скорости в 240 км/ч, что еще в 1961 году сделало Jaguar E-Type самым быстрым серийным автомобилем в мире.
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