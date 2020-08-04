Межбанк: аграрии на подходе

Похоже, что после относительной спячки в понедельник – валютный рынок постепенно оживает. К среде фактически все клиенты уже находятся в обычном деловом ритме, что отражается как на количестве операций, так и на их объемах.

Сегодня на торгах были замечены как иностранцы с их уже почти традиционным выходом с покупкой небольших траншей валюты в моменты проседания котировок, так и Нацбанк, который снова выкупал излишек доллара в резервы.

Присутствовали среди покупателей и крупные местные импортеры, правда, они переняли тактику нерезидентов и основные свои операции старались сделать только в моменты появления предложения более “дешевого” доллара и евро. Среди продавцов выделялись несколько металлургических компаний и агрохолдингов. Похоже, аграрии уже вовсю готовятся к основному периоду сбора урожая и финансируют сопутствующие этому гривневые затраты.

В целом, день на валютном межбанке прошел позитивно для гривны и предложение превышало спрос практически весь период активной сессии, что и привело к укреплению нацвалюты почти до психологического порога в 27,50 гривен.

Ход торгов:

Стартовав с утренних 27,57/27,60 доллар к 11 часам просел до 27,53/27,55 гривен, а потом и до 27,51/27,53 гривен к 12:00. Предложение превышало спрос. Крупные покупатели пользовались моментом и не спешили закрывать основные объемы, выжидая минимальных котировок.

НБУ уже до 11 часов купил свои дежурные $20 млн по 27,54 гривны и больше на торгах не появлялся. А нерезиденты периодически “светились” со своими объемами покупок, но тоже без особого шума.

На обед дилеры ушли при уровнях 27,505/27,525 гривен за доллар, которые и продержались почти до конца сессии. Лишь к концу дня котировки американской валюты несколько оживились, но затем окончательно остановились уже на отметке 27,50/27,52 гривен.

Главные события 12 августа на межбанке:

Доллар подешевел с утренних 27,57/27,60 гривен до 27,50/27,52 к концу дня;

НБУ выходил на межбанк с интервенцией по покупке доллара по 27,54 гривен и по наблюдениям участников рынка купил порядка $20 млн;

Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 27,5318 гривен, а официальный на 13 августа установлен на отметке 27,5266 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,50 / 27,52

евро – 32,37 / 32,39

российский рубль – 0,3751 / 0,3756

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1792 / 1,1794

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке