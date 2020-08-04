Кабмин озаботился проблемой недостроев

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Кабинет министров создал межведомственную рабочую группу по вопросам содействия пострадавшим инвесторам в достройке незавершенного жилья.
Такое решение принято в среду, 12 августа, на заседании правительства.
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Сопредседателями рабочей группы назначены первый заместитель министра развития общин и территорий и заместитель министра внутренних дел.
Основные задачи рабочей группы:
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