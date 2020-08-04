Кабмин озаботился проблемой недостроев

Кабинет министров создал межведомственную рабочую группу по вопросам содействия пострадавшим инвесторам в достройке незавершенного жилья.

Такое решение принято в среду, 12 августа, на заседании правительства.

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Сопредседателями рабочей группы назначены первый заместитель министра развития общин и территорий и заместитель министра внутренних дел.

Основные задачи рабочей группы:

координация действий центральных ведомств;

решение проблемных вопросов инвесторов недостроенного жилья;

разработка предложений по правовому урегулированию в этой сфере.

Справка Finance.ua:

В Украине около 3 тысяч объектов, которые потребуют принятия отдельных решений по их вводу в эксплуатацию.

Правительство поддержало реализацию экспериментального проекта Единой государственной электронной системы в сфере строительства.