Украина впервые с 2014 года возобновила экспорт электроэнергии в Беларусь

В июле 2020 года возобновился экспорт электроэнергии в Беларусь – впервые с сентября 2014 года. Этот показатель за июль составил 12 млн кВт·ч – 9% от всего объема экспорта из Украины.

Об этом сообщает пресс-служба “Укрэнерго”.

По данным компании, экспорт электроэнергии в июле 2020 г. составил 133 млн кВт·ч, что на 30% больше, чем в июне. Объемы экспорта в июле превысили импорт в 6,1 раз.

За указанный период возобновился экспорт электроэнергии в Румынию и Словакию, который суммарно составляет всего 1,9% от всего экспорта. Экспорт в энергосистемы России и Молдовы в июле 2020 года не производился.

Также для обеспечения операционной безопасности “острова Бурштынской ТЭС” в июле был ограничен экспорт в Венгрию на 2,35 млн кВт·ч, Словакию – на 1,6 млн кВт·ч и Румынию – 0,5 млн кВт·ч.

Импорт электроэнергии в Украину в июле 2020 г. составил 21,8 млн кВт·ч, что на 15,4% больше, чем в июне 2020 года. Весь импорт за указанный период, как и в июне, производился только в торговую зону “остров Бурштынской ТЭС”, работающую синхронно с европейским энергообъединением ENTSO-E. Доля импорта составила 0,2% от всего производства электроэнергии в Украине.

При этом, импорт электроэнергии в торговую зону ОЭС Украины, синхронизированную с энергосистемами России, Беларуси и Молдовы, в июле не производился.



_Инфографика: “Укрэнерго” _