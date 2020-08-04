Xiaomi представила смартфон Mi 10 Ultra (фото)

В Китае состоялась презентация новых продуктов Xiaomi. Она приурочена к 10-летию со дня создания компании несмотря на то, что день рождения уже отпразднован в апреле. Основной новинкой стал флагманский смартфон Mi 10 Ultra.

Технические характеристики Xiaomi Mi 10 Ultra:

Габариты: 162,38 × 75,04 × 9,45 мм, 221,8 г;

Дисплей: 6,67 “, 2340 × 1080, AMOLED , 120 Гц, HDR10 +, Gorilla Glass 5;

, 120 Гц, HDR10 +, Gorilla Glass 5; Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 865, 2,84 ГГц, Adreno 650;

Память: LPDDR5, UFS 3.1;

3.1; Камера: 48 Мп, f/1,85 (основная), 48 Мп, f/4,1 (перископ), 20 Мп, f/2,2 (широкоугольная), 12 Мп, f/2,0 (портретная), 20 Мп (фронтальная);

Батарея 4500 мАч, быстрая зарядка 120 Вт, быстрая беспроводная зарядка 50 Вт;

ОС: Android 10 MIUI 12;

12; Связь: USB Type-C, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1, GPS , LTE , 5G, Dual SIM , NFC ;

Type-C, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1, , , 5G, Dual , ; Цвета корпуса: Ceramic Black, Transparent Edition, Bright Silver Edition.



Фото: Xiaomi

Особенность смартфона строится на трех показателях в 120 единиц: приближение в 120 раз, дисплей с частотой развертки 120 Гц и быстрая зарядка в 120 Вт. Последняя обеспечивает 41% заряда за 5 минут пополнения энергии, полностью батарея на 4500 мАч восстанавливает заряд за 23 минуты. Адаптер – в комплекте.



Фото: Xiaomi

Есть и быстрая беспроводная зарядка: 50 Вт позволяют полностью пополнять аккумулятор за 40 минут.

Основная камера включает четыре сенсора. Главный датчик на 48 Мп производится Xiaomi самостоятельно и имеет размер пикселя 1/1,32”, оптика – 8-линзовая. «Ультрателеобъектив» обеспечивает эквивалентное 10-кратное увеличение, а цифровое увеличение – сразу 120х. Оптическая стабилизация есть как на главном, так и на перископическом модулях.

Можно писать видео в 8К при частоте кадров 24 fps или 4К/60 fps, замедленная съемка – до 960 кадров в секунду. Режимы Super Night Scene 2.0, Super Moon, AI Camera в наличии. Ресурс DxOMark оценил камеру смартфона в 130 баллов, лучший результат среди протестированных аппаратов.