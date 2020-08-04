Xiaomi представила смартфон Mi 10 Ultra (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Китае состоялась презентация новых продуктов Xiaomi. Она приурочена к 10-летию со дня создания компании несмотря на то, что день рождения уже отпразднован в апреле. Основной новинкой стал флагманский смартфон Mi 10 Ultra.
Технические характеристики Xiaomi Mi 10 Ultra:
Фото: Xiaomi
Особенность смартфона строится на трех показателях в 120 единиц: приближение в 120 раз, дисплей с частотой развертки 120 Гц и быстрая зарядка в 120 Вт. Последняя обеспечивает 41% заряда за 5 минут пополнения энергии, полностью батарея на 4500 мАч восстанавливает заряд за 23 минуты. Адаптер – в комплекте.
Фото: Xiaomi
Есть и быстрая беспроводная зарядка: 50 Вт позволяют полностью пополнять аккумулятор за 40 минут.
Основная камера включает четыре сенсора. Главный датчик на 48 Мп производится Xiaomi самостоятельно и имеет размер пикселя 1/1,32”, оптика – 8-линзовая. «Ультрателеобъектив» обеспечивает эквивалентное 10-кратное увеличение, а цифровое увеличение – сразу 120х. Оптическая стабилизация есть как на главном, так и на перископическом модулях.
Можно писать видео в 8К при частоте кадров 24 fps или 4К/60 fps, замедленная съемка – до 960 кадров в секунду. Режимы Super Night Scene 2.0, Super Moon, AI Camera в наличии. Ресурс DxOMark оценил камеру смартфона в 130 баллов, лучший результат среди протестированных аппаратов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский: Уже есть примеры, когда украинцы берут ипотеку под 10%Вчера, 10:01 - 1689 13
Кабмин решил вывести из обращения паспорта в форме "книжечки"Вчера, 16:00 - 3884 12
Украинцы недовольны новыми монетами: что с ними не так и что говорят в НацбанкеВчера, 12:00 - 15316 8
Долги за газ предлагают списать: так можно сохранить 100 тыс. рабочих местВчера, 15:13 - 1011 5
Банки снизили процентные ставки по кредитам для населенияПозавчера, 20:02 - 3370 5
Украинцы недовольны новыми монетами: что с ними не так и что говорят в НацбанкеВчера, 12:00 - 15316 8
Квартиры на вторичке Киева подешевели в долларахВчера, 09:00 - 10194
Кабмин решил вывести из обращения паспорта в форме "книжечки"Вчера, 16:00 - 3884 12
Курс наличного доллараВчера, 12:35 - 1689
Зеленский: Уже есть примеры, когда украинцы берут ипотеку под 10%Вчера, 10:01 - 1689 13
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 698 2
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 927 3
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)04.08.2020, 12:10 - 1728 5
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю03.08.2020, 10:15 - 969
Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полет31.07.2020, 14:58 - 1133