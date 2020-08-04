OPPO патентует смартфон с технологией Li-Fi

Согласно отчету LetsGoDigital, OPPO работает над новым смартфоном, который поддерживает технологию Li-Fi, которая намного быстрее, чем Wi-Fi.

Технология Li-Fi разрабатывалась годами как альтернатива Wi-Fi. Вместо того, чтобы полагаться на радиоволны, такие как Wi-Fi, технология Li-Fi использует свет через светодиодную лампу и, следовательно, ее название – Light Fidelity.

OPPO подала заявку на патент на телефон с поддержкой Li-Fi, в котором показан смартфон с полноэкранным дизайном и узкими рамками. Фронтальной камеры не видно, что может означать, что у нее есть выдвижной механизм для датчика передней камеры.

Он также показывает возможные места размещения датчика Li-Fi – рядом с модулем камеры на задней панели или на верхнем краю телефона. Датчик имеет квадратную форму и, вероятно, будет фотодетектором, который преобразует изменение амплитуды в электрический сигнал, чтобы обеспечить связь Li-Fi со смартфоном.

В настоящее время нет информации о том, как OPPO планирует реализовать эту технологию на смартфоне.



Фото: LetsGoDigital