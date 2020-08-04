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Пассажиропоток аэропорта "Киев" упал почти на 70%

Пассажиропоток аэропорта "Киев" упал почти на 70%

Пассажиропоток международного аэропорта “Киев” имени Игоря Сикорского за январь-июль этого года упал на 69,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает аэропорт “Киев” в FACEBOOK.

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“Всего с начала 2020 года, за январь-июль, Международный аэропорт «Киев» обслужил 483,9 тыс. пассажиров, что на 69,6% меньше, чем в январе-июле 2019 года. Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах – 476 7 тыс., на внутренних рейсах – 7,2 тыс. пассажиров”, – сообщает пресс-служба аэропорта.

Отмечается, что количество рейсов в январе-июле 2020 года составило 7155 на прилет и вылет, что на 57,9% меньше аналогичного периода 2019 года, из них международных рейсов – 5708, внутренних – 1447.

Самые популярные международные направления с начала 2020 года – Минск (Беларусь), Варшава (Польша), Вена (Австрия), Берлин (Германия), Мемминген (Германия), Таллинн (Эстония), Лондон (Великобритания), Будапешт (Венгрия) внутренние – Запорожье, Одесса, Львов.

Кроме того, в аэропорту сообщают, что за июль 2020 года пассажиропоток составил 52,4 тыс. пассажиров, что на 79,7% меньше, чем в июле 2019 года.

По материалам УКРИНФОРМ
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