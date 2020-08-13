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Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2020 году

Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2020 году

Учебный год 2020 хоть и начнется с некоторыми ограничениями, однако основная задача родителей перед 1 сентября не меняется: детей нужно собрать в школу.

Во сколько обойдутся одежда и товары для школы в новом учебном году, разбирались аналитики OLX.

Одежда. По данным OLX, одеть мальчика будет стоить примерно 1 360 грн. В такой комплект войдут:

  • брюки за 200 грн;
  • 2 рубашки по 150 грн;
  • туфли за 300 грн;
  • спортивный костюм за 290 грн;
  • кроссовки к нему за 270 грн.

Однако можно сэкономить 40% суммы и приобрести те же вещи в подержанном состоянии — в таком случае на гардероб мальчика надо отложить в среднем 815 грн.

Одеть в школу девочку будет стоить 1 400 грн. В эту сумму войдут:

  • 2 блузки по 165 грн;
  • юбка за 170 грн;
  • туфли за 300 грн;
  • спортивный костюм за 300 грн и кроссовки в ту же цену. Дополнительно можно также приобрести сарафан в среднем за 160 грн.

Если есть желание, получится сэкономить почти половину суммы, купив те же товары в подержанном состоянии, — тогда набор обойдется в 775 грн.

Новый портфель, по данным OLX, можно приобрести в среднем за 400 грн, б/у же стоит дешевле — примерно 250 грн. Сумка для обуви стоит 110 грн, а б/у — 85 грн. Не обойтись в школе и без ланч-бокса — его можно купить за 100 грн.

По материалам Finance.UA
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