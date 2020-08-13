Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2020 году

Учебный год 2020 хоть и начнется с некоторыми ограничениями, однако основная задача родителей перед 1 сентября не меняется: детей нужно собрать в школу.
Во сколько обойдутся одежда и товары для школы в новом учебном году, разбирались аналитики OLX.
Одежда. По данным OLX, одеть мальчика будет стоить примерно 1 360 грн. В такой комплект войдут:
Однако можно сэкономить 40% суммы и приобрести те же вещи в подержанном состоянии — в таком случае на гардероб мальчика надо отложить в среднем 815 грн.
Одеть в школу девочку будет стоить 1 400 грн. В эту сумму войдут:
Если есть желание, получится сэкономить почти половину суммы, купив те же товары в подержанном состоянии, — тогда набор обойдется в 775 грн.
Новый портфель, по данным OLX, можно приобрести в среднем за 400 грн, б/у же стоит дешевле — примерно 250 грн. Сумка для обуви стоит 110 грн, а б/у — 85 грн. Не обойтись в школе и без ланч-бокса — его можно купить за 100 грн.
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