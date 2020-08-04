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Правительство одобрило программу приватизации спиртзаводов

Правительство одобрило программу приватизации спиртзаводов

Кабинет министров одобрил “Программу реформирования и развития спиртовой отрасли на период до 2024 года”. За это время государственные спиртзаводы планируется выставить на продажу.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 12 августа.

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После заседания Кабмина министр экономики Игорь Петрашко на брифинге заявил, что постановление “разблокирует вопрос приватизации предприятий спиртовой промышленности, которые уже переданы на приватизацию в Фонд госимущества”.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, основными задачами программы являются создание условий для совершенствования государственной политики развития спиртовой отрасли, приватизации спиртовых заводов, борьбы с “теневым” рынком спирта этилового, формирование условий для становления в Украине конкурентного рынка спирта этилового.

Авторы проекта напоминают, что Верховная Рада Украины в декабре 2019 года внесла изменения в закон “О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего” по либерализации деятельности в сфере производства спирта этилового, которым предусматривается отмена государственной монополии на производство спирта и содействие детенизации рынка спирта и ликеро-водочной продукции.

По материалам УКРИНФОРМ
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