Правительство утвердило новые подходы к определению карантинных зон, отныне это будет происходить по трем показателям, один из которых – количество больных в административно-территориальных единицах.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства.

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“Мы видим, что за последние две недели мы очень быстро перешли порог тысячи заболевших за сутки. И сегодня это количество увеличивается, уже более 1,5 тысячи в сутки мы фиксируем каждый день. Растет количество людей, которые госпитализируются”, – сказал Степанов.

По его словам, надо совершенствовать механизмы, которые введены в государстве по карантину. Сейчас карантин в Украине держит баланс между жизнью и борьбой с коронавирусом.

Как было раньше. Уровень угрозы определяли по 4 показателям – количество коек, количество случаев, количество тестирований и динамика роста количества случаев. Математически эти показатели считались.

Как будет сейчас. Эти два показателя объединили, и сейчас все будет определяться по трем показателям – заполненность коек как была, так и осталась, уровень тестирований. Третий показатель – это количество заболевших в административно-территориальных единицах, которые считаются на 100 тыс. населения.

По словам Степанова, среднее количество тестирований методом ПЦР и методом ИФА должно составлять не менее 24 тестирований на 100 тыс. населения в течение последних семи дней.

“Показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 тыс. населения не должен превышать базовый уровень заболеваемости, который составляет 40 выявленных случаев за 14 дней на 100 тыс. населения”, – сказал Степанов.

Также он добавил, что если уровень загруженности коек в медучреждениях по всему региону 5 дней подряд составляет 50% и более заполняемости, то на территории этого региона устанавливается оранжевый уровень эпидемиологической опасности. Если более 75% – тогда красный уровень на территории всей области.

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