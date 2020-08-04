НБУ повысит уровень киберзащиты в сфере перевода средств

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Национальный банк Украины планирует повысить уровень информационной безопасности и киберзащиту в сфере перевода средств. Такие новшества содержит проект постановления НБУ, который предлагается для общественного обсуждения.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
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“Учитывая массовый переход пользователей платежных услуг в онлайн в период карантина, важным приоритетом для центрального банка является необходимость максимально обезопасить их от возможных инцидентов информационной безопасности”, – отмечается в сообщении.
В частности, регулятор намерен установить четкие требования к участникам платежного рынка относительно:
Так, предполагается:
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