НБУ повысит уровень киберзащиты в сфере перевода средств

Национальный банк Украины планирует повысить уровень информационной безопасности и киберзащиту в сфере перевода средств. Такие новшества содержит проект постановления НБУ, который предлагается для общественного обсуждения.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Читайте также: Система электронных платежей НБУ переходит на режим 23/7

“Учитывая массовый переход пользователей платежных услуг в онлайн в период карантина, важным приоритетом для центрального банка является необходимость максимально обезопасить их от возможных инцидентов информационной безопасности”, – отмечается в сообщении.

В частности, регулятор намерен установить четкие требования к участникам платежного рынка относительно:

построения системы защиты информации и кибербезопасности;

порядка действий при обнаружении кибератак, снижающих надежность функционирования платежных систем.

Так, предполагается:

ввести риск-ориентированный подход к защите информации в зависимости от суммы возможных убытков (требования к ключевым участникам платежного рынка будут выше);

установить требования к использованию средств защиты информации;

определить политику управления доступом;

создать предпосылки для минимизации количества мошеннических операций, инцидентов информационной безопасности и киберинцидентов в сфере перевода средств;

исключить нарушения непрерывности деятельности субъектов перевода средств;

повысить защиту пользователей платежных услуг.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫