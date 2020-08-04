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НБУ повысит уровень киберзащиты в сфере перевода средств

НБУ повысит уровень киберзащиты в сфере перевода средств

Национальный банк Украины планирует повысить уровень информационной безопасности и киберзащиту в сфере перевода средств. Такие новшества содержит проект постановления НБУ, который предлагается для общественного обсуждения.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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“Учитывая массовый переход пользователей платежных услуг в онлайн в период карантина, важным приоритетом для центрального банка является необходимость максимально обезопасить их от возможных инцидентов информационной безопасности”, – отмечается в сообщении.

В частности, регулятор намерен установить четкие требования к участникам платежного рынка относительно:

  • построения системы защиты информации и кибербезопасности;
  • порядка действий при обнаружении кибератак, снижающих надежность функционирования платежных систем.

Так, предполагается:

  • ввести риск-ориентированный подход к защите информации в зависимости от суммы возможных убытков (требования к ключевым участникам платежного рынка будут выше);
  • установить требования к использованию средств защиты информации;
  • определить политику управления доступом;
  • создать предпосылки для минимизации количества мошеннических операций, инцидентов информационной безопасности и киберинцидентов в сфере перевода средств;
  • исключить нарушения непрерывности деятельности субъектов перевода средств;
  • повысить защиту пользователей платежных услуг.

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По материалам Finance.UA
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