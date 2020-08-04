0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 110 0

Boeing в июле остался без новых заказов

Boeing в июле остался без новых заказов

Американский авиаконцерн Boeing в связи с пандемией не получил ни одного нового заказа на самолеты в июле.

В июне Boeing передал клиентам десять самолетов, в мае только – четыре.

Читайте также: Boeing решила снять с производства модель 747

“Низкие объемы поставок связаны с логистическими трудностями, возникшими в результате пандемии коронавируса”, – сообщили в компании.

Также, авиакомпании не стремятся покупать новые самолеты на фоне слабого спроса на авиаперевозки, что также обусловлено пандемией.

В то же время европейский конкурент Boeing – Airbus – в июле поставил 49 самолетов и получил заказ на четыре воздушных судна.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.