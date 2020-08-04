Boeing в июле остался без новых заказов

Американский авиаконцерн Boeing в связи с пандемией не получил ни одного нового заказа на самолеты в июле.

В июне Boeing передал клиентам десять самолетов, в мае только – четыре.

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“Низкие объемы поставок связаны с логистическими трудностями, возникшими в результате пандемии коронавируса”, – сообщили в компании.

Также, авиакомпании не стремятся покупать новые самолеты на фоне слабого спроса на авиаперевозки, что также обусловлено пандемией.

В то же время европейский конкурент Boeing – Airbus – в июле поставил 49 самолетов и получил заказ на четыре воздушных судна.