В НБУ объяснили, что сдерживало инфляцию в июле

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Инфляцию в прошлом месяце сдерживал слабый внутренний спрос на удешевление отдельных продуктов.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Читайте также: Цены снижаются: в Украине началась летняя дефляция
“Слабый внутренний спрос и удешевление отдельных продуктов питания сдерживали инфляцию в прошлом месяце. Эти факторы нивелировали давление на цены со стороны ослабления гривны и увеличения расходов предприятий на мероприятия по дезинфекции”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в июле замедлился рост цен на продовольственные товары — как сырые, так и с высокой степенью обработки. В частности, подешевели овощи, свинина и сахар. Замедлились темпы подорожания молока и молочных изделий. Кроме этого, ниже, чем в прошлом году, оставались цены на топливо и непродовольственные товары, в частности, бытовую технику, электронику, одежду и обувь. Динамика цен на услуги в июле не претерпела изменений.
“Ожидается, что в дальнейшем постепенное оживление потребительского спроса и экономической активности под влиянием мягкой монетарной политики Национального банка и фискальных стимулов правительства обусловит возвращение потребительской инфляции в пределы целевого диапазона 5% ± 1 п. п”, — добавили в НБУ.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Кабмине объяснили, почему экономика Украины отстала от ПольшиВчера, 12:15 - 2124 24
Зеленский: Уже есть примеры, когда украинцы берут ипотеку под 10%5 ч. назад - 1016 12
Европа будет самостоятельно решать, у кого покупать газ - глава МИД ФРГВчера, 14:46 - 1195 6
Банки снизили процентные ставки по кредитам для населенияВчера, 20:02 - 2733 5
СБУ уличила "Укрбуд" в миллионных мошенничествах во время строительства в Чернобыльской зонеВчера, 14:17 - 612 4
Квартиры на вторичке Киева подешевели в долларах6 ч. назад - 4213
Банки снизили процентные ставки по кредитам для населенияВчера, 20:02 - 2733 5
Украинцы недовольны новыми монетами: что с ними не так и что говорят в Нацбанке3 ч. назад - 2048
НДФЛ с аренды недвижимости предлагают уменьшить до 2,5-5%Вчера, 15:44 - 1756 3
Альтернативный законопроект о "стимулировании IT": что предлагают в ПравительствеВчера, 16:05 - 1407 2
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)Позавчера, 15:10 - 600 2
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 879 2
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)04.08.2020, 12:10 - 1678 5
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю03.08.2020, 10:15 - 945
Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полет31.07.2020, 14:58 - 1114