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В НБУ объяснили, что сдерживало инфляцию в июле

В НБУ объяснили, что сдерживало инфляцию в июле

Инфляцию в прошлом месяце сдерживал слабый внутренний спрос на удешевление отдельных продуктов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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“Слабый внутренний спрос и удешевление отдельных продуктов питания сдерживали инфляцию в прошлом месяце. Эти факторы нивелировали давление на цены со стороны ослабления гривны и увеличения расходов предприятий на мероприятия по дезинфекции”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в июле замедлился рост цен на продовольственные товары — как сырые, так и с высокой степенью обработки. В частности, подешевели овощи, свинина и сахар. Замедлились темпы подорожания молока и молочных изделий. Кроме этого, ниже, чем в прошлом году, оставались цены на топливо и непродовольственные товары, в частности, бытовую технику, электронику, одежду и обувь. Динамика цен на услуги в июле не претерпела изменений.

“Ожидается, что в дальнейшем постепенное оживление потребительского спроса и экономической активности под влиянием мягкой монетарной политики Национального банка и фискальных стимулов правительства обусловит возвращение потребительской инфляции в пределы целевого диапазона 5% ± 1 п. п”, — добавили в НБУ.

По материалам УНН
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