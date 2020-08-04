Экономика Великобритании обвалилась

ВВП Великобритании во втором квартале 2020 года сократился в годовом измерении на 21,7%, а в квартальном – на 20,4%.

По данным британского национального статистического бюро (ONS), во втором квартале экономика страны упала на 20,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами из-за карантинных ограничений.

В I квартале текущего года сокращение ВВП королевства составило 1,7% в годовом выражении и 2,2% – в квартальном.

ВВП страны вырос на 8,7% в июне благодаря ослаблению карантинных мероприятий, продемонстрировав незначительное восстановление на 1,8% в мае после падения в апреле на 20,4%.

В сфере услуг, строительства и производства за квартал наблюдался рекордный спад, особенно в секторах, наиболее подверженных государственным ограничениям.

Сокращение во втором квартале стало самым худшим за всю историю наблюдений после падения на 2,2% в первом квартале.

Таким образом, британская экономика вошла в рецессию, показав снижение два квартала подряд.

При этом спад в сфере услуг во втором квартале достиг 19,9% в квартальном выражении после снижения на 2,3% в первом. Строительный сектор сократился на 35% после снижения на 1,7% кварталом ранее.

Объем промышленного производства Великобритании в июне текущего года увеличился на 9,3% к маю, а в годовом выражении – упал на 12,5%. Аналитики предполагали, что показатель снизился на 12,8% в годовом выражении и вырос в месячном на 9,2%.

«Экономика начала восстанавливаться в июне с открытием магазинов, фабрик, которые начали наращивать производство, также продолжало восстанавливаться строительство. Не смотря на это, ВВП в июне все еще остается на шестую часть ниже уровня февраля, еще до коронакризиса», – говорит заместитель национального статистического отдела экономической статистики ONS Джонатан Атоу.

Реальный ВВП Британии последний раз был ниже во втором квартале 2003 года, тогда как по сравнению со вторым кварталом 2019 года экономика Великобритании упала на 21,7%.

Согласно опросу Reuters, аналитики ожидают снижения показателей на 22,4% в годовом выражении и на 20,5% – в квартальном.