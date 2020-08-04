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Минюст запускает новый Единый госреестр

Минюст запускает новый Единый госреестр

Министерство юстиции вечером 11 августа запустило новый Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в FACEBOOK.

“Сегодня вечером мы запускаем в работу новый Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Миграция данных со старого реестра в новый и остановка работы ЕГР планировались с 7 по 16 августа, однако мы сделали это на 5 дней раньше установленного дедлайна благодаря эффективной и слаженной работе ГП «Национальные информационные системы»”, – написал Малюська.

По словам министра, новый ЕГР безуспешно пытались написать и запустить в работу в течение последних 9 лет.

Малюська заметил, что старый ЕГР давно не соответствовал требованиям законодательства и не предоставлял возможность для совершенствования своего функционала, поэтому новый софт был объективно необходимым.

Напомним, с 12 августа государственные регистраторы и администраторы ЦПАУ получат возможность принимать документы для регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований.

По материалам УКРИНФОРМ
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