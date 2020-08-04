Android 11 получит одну из полезных функций iOS

Соперничество между мобильными операционными системами Apple и Google длится не первый год — не стали исключением и фирменные экранные клавиатуры. Хотя Gboard в последние годы не раз обходила штатное решение для iOS, одна из полезных функций для взаимодействия с данными учётных записей на Android была доступна только в сторонних приложениях. Наконец, Google взялась исправить эту «историческую несправедливость».

Системная функция автозаполнения паролей в Chrome дебютировала ещё в Android 9, а вскоре её аналог появится и на системном уровне. В Android 11 представлен новый метод автозаполнения, который интегрируется с экранной клавиатурой и менеджером паролей. При этом новая функция будет поддерживаться не только при использовании Gboard — соответствующий API для быстрого заполнения с подтверждением при помощи биометрии смогут применить и разработчики других клавиатур.

Google уже начала тестирование новой функции для Gboard, которая взаимодействует с программой для хранения паролей 1Password. При извлечении данных из приложения его интерфейс больше не «всплывает» на дисплее, а соответствующее действие осуществляет иконка на экранной клавиатуре. Чтобы воспользоваться таким методом автозаполнения после апдейта ОС, необходимо будет обновить как клавиатуру, так и менеджер паролей до версий, поддерживающих соответствующие библиотеки. Релиз финальной сборки Android 11 ожидается уже в следующем месяце.