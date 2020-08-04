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Минрегион назвал ТОП областей-должников по коммуналке

Минрегион назвал ТОП областей-должников по коммуналке

Больше всего долгов за коммунальные услуги – у потребителей столицы Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

ТОП регионов-должников за коммунальные услуги:

  • Киев (6,1 млрд грн);
  • Днепропетровская обл. (5,2 млрд грн);
  • Харьковская (4,6 млрд грн).

Общая задолженность населения за коммунальные услуги на 1 июля составляла 29,6 млрд гривен, что на 901,4 млн грн меньше, чем на начало 2020 года. В частности:

  • долг за централизованное отопление и горячую воду составляет 18 млрд грн;
  • водоснабжение и водоотвод – 5,5 млрд грн;
  • содержание домов и придомовой территории – 5 млрд грн;
  • вывоз бытовых отходов – 1 млрд грн.

Однако за I полугодие 2020 года уровень расчетов населения за коммунальные услуги без учета газа и света составлял 100%.

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В частности, это Черкасская (109,1%), Сумская (108,3%), Николаевская (106,1%), Винницкая (104,7%), Киевская (104,6%), Черновицкая (104,5%), Полтавская (104,0%), Черниговская (103,8%), Львовская (103%), Тернопольская (102,6%) и Житомирская (102,2%) области и г. Киев (103,5%).

Что важно, потребители платят не только начисленные суммы, но и погашают долги – с начала года задолженность населения за коммунальные услуги уменьшилась более чем на 900 млн грн

По материалам Finance.UA
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