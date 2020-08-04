Минрегион назвал ТОП областей-должников по коммуналке

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Больше всего долгов за коммунальные услуги – у потребителей столицы Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.
ТОП регионов-должников за коммунальные услуги:
Общая задолженность населения за коммунальные услуги на 1 июля составляла 29,6 млрд гривен, что на 901,4 млн грн меньше, чем на начало 2020 года. В частности:
Однако за I полугодие 2020 года уровень расчетов населения за коммунальные услуги без учета газа и света составлял 100%.
В частности, это Черкасская (109,1%), Сумская (108,3%), Николаевская (106,1%), Винницкая (104,7%), Киевская (104,6%), Черновицкая (104,5%), Полтавская (104,0%), Черниговская (103,8%), Львовская (103%), Тернопольская (102,6%) и Житомирская (102,2%) области и г. Киев (103,5%).
Что важно, потребители платят не только начисленные суммы, но и погашают долги – с начала года задолженность населения за коммунальные услуги уменьшилась более чем на 900 млн грн
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