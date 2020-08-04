Mitsubishi оставит Европу без кроссоверов

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Mitsubishi, компания-производитель авто, планирует заморозить поставки в Европу трех моделей: гибридного Outlander, компактного кроссовера ASX и кросс-купе Eclipse Cross.
Об этом сообщает Autonews Europe.
Причиной такого решения называют желание сократить расходы. Теперь основной фокус марки сместится на Азию, а продажа на менее прибыльных рынках сократится.
О планах компании сократить присутствие на европейском рынке стало известно в конце июля. Тогда сообщалось, что компания отказывается выводить на европейские рынки новые автомобили. По мнению руководства компании-производителя, это поможет снизить расходы на 20% в течение двух лет.
Теперь же оказалось, что план Mitsubishi еще более радикальный. Производитель планирует прекратить поставки и старых моделей, которые уже продаются. В первом полугодии 2020 года на эти модели пришлось 64% от общих продаж Mitsubishi в Европе, которые составили 53 тыс. 242 автомобиля.
Также под вопросом оказался и бестселлер компании Mirage. Он может покинуть европейский рынок уже в конце 2021 года.
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