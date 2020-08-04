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Минфин сократил продажу гособлигаций на аукционе

Минфин сократил продажу гособлигаций на аукционе

Министерство финансов Украины по результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 11 августа 2020 года привлекло в государственный бюджет 10,123 млрд грн (по курсу НБУ). Это на 126 млн грн меньше, чем на предыдущем аукционе (10,249 млрд грн).

Об этом сообщается на сайте Минфина.

Минфин продал гривневые ОВГЗ:

  • с погашением 16.12.2020 на сумму 4,882 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 7,00% годовых,
  • с погашением 21.07.2021 на сумму 2,659 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,00% годовых.

Кроме того, Минфин разместил валютные ОВГЗ:

  • с погашением 23.02.2022 на сумму 189,8 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 3,6% годовых.
По материалам РБК-Украина
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