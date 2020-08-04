Минфин сократил продажу гособлигаций на аукционе

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Министерство финансов Украины по результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 11 августа 2020 года привлекло в государственный бюджет 10,123 млрд грн (по курсу НБУ). Это на 126 млн грн меньше, чем на предыдущем аукционе (10,249 млрд грн).
Об этом сообщается на сайте Минфина.
Минфин продал гривневые ОВГЗ:
Кроме того, Минфин разместил валютные ОВГЗ:
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