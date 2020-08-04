За первое полугодие 2020 года прибыль госбанков уменьшилась на 17% - Минфин

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В первом полугодии 2020 года 4 госбанка получили 16,2 млрд грн прибыли – это на 17% (3,4 млрд грн) меньше, чем за соответствующий период 2019 года.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
“Уменьшение прибыли, прежде всего, было связано с ростом расходов на формирование резервов банков”, – объяснили в Министерстве финансов.
Отмечается, что с начала года кредитный портфель банков госсектора уменьшился на 0,7% (1,5 млрд грн).
“Во ІІ квартале 2020 года на фоне пандемии COVID-19 банки наблюдали снижение спроса на кредиты. В целом спрос на кредиты упал на 5,7% (13,1 миллиарда гривен) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года”, – говорится в сообщении.
В то же время наблюдается рост объема средств клиентов на обслуживании банковской системы государственного сектора. За I полугодие 2020 года их объем вырос на 10%, или на 58,6 млрд грн (за второй квартал – на 3,6%, или на 23,3 млрд грн).
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