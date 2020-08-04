0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 33 0

За первое полугодие 2020 года прибыль госбанков уменьшилась на 17% - Минфин

За первое полугодие 2020 года прибыль госбанков уменьшилась на 17% - Минфин

В первом полугодии 2020 года 4 госбанка получили 16,2 млрд грн прибыли – это на 17% (3,4 млрд грн) меньше, чем за соответствующий период 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

“Уменьшение прибыли, прежде всего, было связано с ростом расходов на формирование резервов банков”, – объяснили в Министерстве финансов.

Отмечается, что с начала года кредитный портфель банков госсектора уменьшился на 0,7% (1,5 млрд грн).

“Во ІІ квартале 2020 года на фоне пандемии COVID-19 банки наблюдали снижение спроса на кредиты. В целом спрос на кредиты упал на 5,7% (13,1 миллиарда гривен) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года”, – говорится в сообщении.

В то же время наблюдается рост объема средств клиентов на обслуживании банковской системы государственного сектора. За I полугодие 2020 года их объем вырос на 10%, или на 58,6 млрд грн (за второй квартал – на 3,6%, или на 23,3 млрд грн).

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.