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Нацбанк исключил две финансовые компании из госреестра

Нацбанк исключил две финансовые компании из госреестра

Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг исключил компании “Стокрас” и “Факторинг систем” из Государственного реестра финансовых учреждений.

Об этом сообщает 11 августа пресс-служба Нацбанка.

Соответствующее решение комитет принял на заседании, которое состоялось 7 августа. Его одобрили по результатам рассмотрения обращений компаний.

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Напомним, с 1 июля в Украине заработал закон о “сплите” – разделении полномочий Нацкомфинуслуг между Нацбанком и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Таким образом, уже больше месяца НБУ осуществляет государственное регулирование как банков, так и участников рынков небанковских финансовых услуг. Поэтому в июле регулятор получил 473 запроса на регистрационные и лицензионные процедуры от небанковских финансовых учреждений, которые поступили непосредственно в Нацбанк, и 460 запросов, которые передали из Нацкомфинуслуг.

По состоянию на 31 июля этого года в Украине действовали 75 банков и 2089 участников рынков небанковских финансовых услуг.

По материалам УБР
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