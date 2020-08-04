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В Украине на нарушителей карантина наложили штрафов уже более чем на 8 млн грн

В Украине на нарушителей карантина наложили штрафов уже более чем на 8 млн грн

За почти 6 месяцев в Украине нарушители карантина получили в судах штрафов более чем на 8 млн грн.

Об этом сообщили в ответ на запрос в Департаменте информационно-аналитической поддержки Национальной полиции Украины.

Так, по данным полиции, с 12 марта по 7 августа 2020 года в Украине составлено 21 700 административных протоколов за нарушение правил карантина людей (ст. 44-3 КУоАП).

В суд было направлено 21 494 протокола за нарушение правил карантина людей, из которых принято решение о взыскании штрафа по 601 протоколу.

Сообщается, что по решению суда наложено 498 штрафов. Также по решению суда нарушители карантина получили в судах штрафов на сумму 8 700 901 грн. Отмечается, что было уплачено 487 900 грн штрафов.

Как указано, наибольшую сумму штрафов наложено в:

  • Днепропетровской области – 1 394 017 грн (из которых уплачено 0 грн),
  • Львовской области – 969 000 грн (из которых уплачено 0 грн),
  • Сумской области – 697 000 (из которых уплачено 85 000 грн),
  • Одесской области – 578 000 грн (из которых уплачено 34 000 грн),
  • городе Киеве – 340 000 грн (из которых уплачено 0 грн).

Напомним, 1 июля Кабмин установил штрафы за пребывание без маски в общественных местах.

По материалам УНН
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