В Украине на нарушителей карантина наложили штрафов уже более чем на 8 млн грн

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За почти 6 месяцев в Украине нарушители карантина получили в судах штрафов более чем на 8 млн грн.
Об этом сообщили в ответ на запрос в Департаменте информационно-аналитической поддержки Национальной полиции Украины.
Так, по данным полиции, с 12 марта по 7 августа 2020 года в Украине составлено 21 700 административных протоколов за нарушение правил карантина людей (ст. 44-3 КУоАП).
В суд было направлено 21 494 протокола за нарушение правил карантина людей, из которых принято решение о взыскании штрафа по 601 протоколу.
Сообщается, что по решению суда наложено 498 штрафов. Также по решению суда нарушители карантина получили в судах штрафов на сумму 8 700 901 грн. Отмечается, что было уплачено 487 900 грн штрафов.
Как указано, наибольшую сумму штрафов наложено в:
Напомним, 1 июля Кабмин установил штрафы за пребывание без маски в общественных местах.
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