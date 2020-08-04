Производство автотранспорта в Украине упало на 40%

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В июле на украинских заводах было собрано 236 ед. автотранспортных средств. По сравнению с результатом годичной давности выпуск автотранспорта в стране снизился почти на 62 процента.
Об этом сообщает ассоциация “Укравтопром”.
Как и в прошлом году, вся июльская статистика по легковым авто была сформирована крупноузловой сборкой автомобилей марки Skoda на заводе Еврокар. За отчетный месяц на Еврокаре собрали 172 машины, на 68% меньше, чем в июле 2019 г.
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Выпуск коммерческих автомобилей сократился на 84% до 4 шт. (все изготовлены на заводе «Черкасский автобус»).
В то же время, на фоне общего падения, на 11% возросло производство автобусов. В течение месяца на четырех предприятиях было произведено 60 автобусов.
Больше остальных, как и годом ранее, изготовил автобусов «Черкасский автобус» – 25 шт. Черниговский автозавод закончил месяц показателем – 24 автобуса. На ЗАЗе выпустили 9 автобусов и 2 шт. собрал Часовоярский завод.
В целом с начала 2020 года в Украине было выпущено 2122 ед. автотранспортных средств, что на 40% меньше, чем за первые семь месяцев прошлого года:
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