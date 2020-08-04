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Европа будет самостоятельно решать, у кого покупать газ - глава МИД ФРГ

Европа будет самостоятельно решать, у кого покупать газ - глава МИД ФРГ

Германия выступает против американских санкций в отношении российского газопровода «Северный поток – 2».

Как заявил глава Министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью изданию «Интерфакс», Европа будет самостоятельно решать, у кого ей покупать энергоносители.

«Ведь ясно одно: решение по европейской энергетической политике мы принимаем в столицах Европы и в Брюсселе. Мы сами решаем, где нам покупать энергоносители», – сказал министр накануне визита в Россию.

«История наших общеевропейских трансатлантических отношений с США насчитывает десятилетия. Они основываются на прочном фундаменте и никогда не определялись исключительно сиюминутной политикой. Но, конечно, позиция нашего правительства по этой теме однозначна: мы не согласны с экстерриториальными санкциями и четко заявляем об этом правительству США», – подчеркнул Маас.

Он подчеркнул, что этот вопрос является важным также учитывая создание правовой защищенности для европейских компаний.

Напомним: на днях посол ЕС в России Маркус Эдерер заявил, что Европейский Союз принялся за созданием механизма, который сделает его более устойчивым к возможным санкциям других стран, в частности США.

Как сообщалось, ранее верховный представитель ЕС Жозеп Боррель решительно выступил против санкций со стороны США.

Боррель добавил, что ЕС в принципе выступает против применения санкций третьими странами против европейских компаний. Кроме того, он считает, что экстерриториальное применение санкций противоречит международному праву.

По материалам Mind
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