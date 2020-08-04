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Мининфраструктуры хочет контролировать контрабанду и дороги через спутники

Мининфраструктуры хочет контролировать контрабанду и дороги через спутники

Министерство инфраструктуры планирует использовать спутниковые сервисы для мониторинга состояния дорог, морской контрабанды, добычи природных ресурсов и предупреждения чрезвычайных ситуаций

Об этом сообщил министр ведомства Владислав Криклий во время встречи с главой Государственного космического агентства Владимиром Усовым.

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“Спутниковые сервисы позволяют не только выявлять вертикальные смещения на различных объектах инфраструктуры, в том числе критической, но и мониторить работу портов и строителей, выявлять подозрительные суда в зонах возможной контрабанды и суда, которые заходят в порты оккупированного Крыма, предупреждать незаконную добычу песка и даже контролировать соблюдение температурного режима перевозчиками. И мы должны это использовать уже сейчас”, – отметил Криклий.

По его словам, это будет способствовать улучшению экологии и технического состояния инфраструктурных объектов, позволит предупреждать чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера.

По материалам Finance.UA
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