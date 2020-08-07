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Как узнать размер пенсии и страховой стаж: в Пенсионном фонде дали совет

Как узнать размер пенсии и страховой стаж: в Пенсионном фонде дали совет

Украинцы, которые собираются на пенсию, могут через сайт Пенсионного фонда проверить свой страховой стаж и сумму будущих выплат.

Об этом рассказала в эфире телеканала “Украина 24” директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Елена Охрименко.

“Если человек сегодня собирается на пенсию, он может зайти на сайт Пенсионного фонда. У нас есть калькулятор, по которому человек может сам рассчитать свой размер пенсии. Через личный кабинет заходишь, и видно страховой стаж с 1 января 2004 года и заработную плату. Зарплату и стаж до 2004 года человек по данным своей трудовой книжки может внести в калькулятор и произвести расчет”, – сообщила Охрименко.

Представитель Пенсионного фонда также напомнила, что сейчас проходит оцифровку трудовых книжек – люди подают отсканированные документы через личный кабинет, и Пенсионный фонд вводит данные трудовой книжки в персональную карточку каждого лица.

Как проверить свой страховой стаж 🧐

“Когда человек подал трудовую книжку, мы ее оцифровали, и, зайдя в личный кабинет, человек может увидеть весь свой страховой стаж, всю трудовую деятельность. Не обязательно трудовая книжка, может быть и военный билет, и диплом”, – пояснила она.

Справка Finance.ua:

  • Украинцы, которым не хватит стажа для выхода на пенсию в 60 лет, могут его докупить. И чем раньше это сделать, тем меньше придется заплатить.
  • Если гражданин при выходе на пенсию имеет сверхурочный стаж, он может получить надбавку к пенсии.
  • Требования к стажу растут ежегодно. Если сейчас, чтобы пенсия наступила, нужно иметь как минимум 27 лет стажа, уже через восемь лет “норма” составит 35 лет.

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По материалам Сегодня
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