Украина "накупила" иностранного вина более чем на 80 млн долларов

Украина импортировала вина на 83,4 млн долларов. В январе-июле 2020 года Украина импортировала вина виноградные преимущественно из Италии, Франции и Германии.
Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.
Больше всего вина Украина импортировала из Италии — на 25,5 млн долларов.
Немало вина Украина завезла из Франции — на 13,5 млн долларов.
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Германия поставила Украине вина на 11,8 млн долларов.
Из других стран Украина завезла напитка на 32,5 млн долларов.
При этом экспорт вина за 7 месяцев составил 7 млн долларов. Таким образом, импорт вина в Украину превышает экспорт в 12 раз в денежном выражении.
Напомним, по данным Госстата, Украина больше всего своего вина продает в Германию. Украинцы же чаще всего выбирают вино отечественного производства и покупают его чаще, чем иностранное.
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