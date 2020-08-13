Украина "накупила" иностранного вина более чем на 80 млн долларов

Украина импортировала вина на 83,4 млн долларов. В январе-июле 2020 года Украина импортировала вина виноградные преимущественно из Италии, Франции и Германии.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

Больше всего вина Украина импортировала из Италии — на 25,5 млн долларов.

Немало вина Украина завезла из Франции — на 13,5 млн долларов.

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Германия поставила Украине вина на 11,8 млн долларов.

Из других стран Украина завезла напитка на 32,5 млн долларов.

При этом экспорт вина за 7 месяцев составил 7 млн долларов. Таким образом, импорт вина в Украину превышает экспорт в 12 раз в денежном выражении.

Напомним, по данным Госстата, Украина больше всего своего вина продает в Германию. Украинцы же чаще всего выбирают вино отечественного производства и покупают его чаще, чем иностранное.