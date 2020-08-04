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Toyota официально показала обновленный кроссовер RAV4 (фото)

Toyota официально показала обновленный кроссовер RAV4 (фото)

Компания Toyota официально показала обновленный кроссовер RAV4.

В частности, новшества были привнесены в мультимедийную систему, которая теперь по умолчанию имеет экран с диагональю 9 дюймов и поддержку технологий Apple CarPlay и Android Auto.

Кроме того, в базовом оснащении кроссовер получил систему Intelligent Clearance Sonar, которая вмешивается при ложном ускорении или чрезмерно нажатой педали акселератора на парковке. Кроме того, некоторые комплектации получили систему кругового обзора как стандартное оснащение.


Фото: carscoops.com

Отметим, что на японском рынке кроссовер Toyota RAV4 предлагается с 2-литровым бензиновым двигателем на 171 л.с., гибридной силовой установкой на 298 сил. Кроме того, полноприводные модели дополнительно оснащаются вторым электромотором на 54 л.с. На одной электротяге автомобиль способен проехать до 95 километров.


Фото: carscoops.com

По материалам ТСН
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