Украинцам позволят быстро получать дополнительные квалификации: законопроект

Уже осенью у украинцев будет возможность быстро получать дополнительные квалификации, в зависимости от спроса на рынке труда, а также они смогут расширять свои компетенции, положительно влияя на перспективы карьерного роста.

Это станет возможно при условии голосования парламентом за проект Закона №2481 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно квалификации как фактора адаптации и мобильности украинцев”, сообщают в Комитете ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

По словам председателя Комитета Галины Третьяковой, сейчас этот законопроект находится на доработке в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Что это значит: если у человека нет рабочих мест по первой квалификации, ему нужно мобильно получить другую квалификацию. Учитывая условия и состояние трудовых отношений в стране, нужно обеспечить возможность людям быть конкурентными и востребованными в различных сферах экономики. Очень важно дать людям инструменты качественного получения дополнительной квалификации за более короткий период, чем классическое время получения очередного высшего образования

Чем это полезно. Важность обеспечения мобильности граждан нашего государства на рынке труда можно объяснить, в первую очередь:

мировыми вызовами, потребностями обществ и экономик;

очередным мировым кризисом, связанным с распространением COVID -19;

-19; потерей многими кормильцами работы и ростом числа безработных;

спросом работодателей на специалистов соответствующих квалификаций.

Справка Finance.ua:

По состоянию на 3 августа статус безработного есть у 506 тысяч украинцев. Среди безработных 42% – мужчины и 58% – женщины.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет о существенном уменьшении количества безработных в Украине. По его словам, с 1 по 8 августа их количество уменьшилось практически на 6 тысяч.

Через Госслужбу занятости за период карантина трудоустроено более 220 тысяч человек.

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