Данилюк стал членом наблюдательного совета Нацдепозитария

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Акционеры Национального депозитария Украины на внеочередном собрании обновили состав наблюдательного совета, избрав в него 5 независимых директоров, среди них – экс-министр финансов и экс-секретарь СНБО Александр Данилюк.
Об этом сообщает пресс-служба НДУ.
Также независимыми директорами назначили: независимого члена совета директоров Ferrexpo, бывшего правительственного уполномоченного по вопросам управления госдолгом Виталия Лисовенко, партнера Cornerstone Financial Group Виталия Милентьева, гендиректора «Авеллум Партнерс» Николая Стеценко и директора и партнера Nobles Владимира Якубовского.
От представителей государства переизбрали члена Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Александра Панченко и заместителя директора департамента – начальника управления департамента открытых рынков Николая Селехмана.
“В новый состав Наблюдательного совета ПАО “НДУ” вошли 5 независимых директоров. Это составляет большинство от общего количественного состава наблюдательного совета, что соответствует лучшим международным стандартам корпоративного управления”, – говорится в сообщении.
Фото: https://www.facebook.com/o.danyliuk
Также в ведомстве отметили, что уже в ближайшее время состоится первое заседание нового состава Наблюдательного совета НДУ.
“Первоочередными задачами для вновь избранных членов станет избрание председателя совета и определение общего видения будущего направления в развитии деятельности НДУ”, – отметили в пресс-службе.
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