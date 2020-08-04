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Данилюк стал членом наблюдательного совета Нацдепозитария

Данилюк стал членом наблюдательного совета Нацдепозитария

Акционеры Национального депозитария Украины на внеочередном собрании обновили состав наблюдательного совета, избрав в него 5 независимых директоров, среди них – экс-министр финансов и экс-секретарь СНБО Александр Данилюк.

Об этом сообщает пресс-служба НДУ.

Также независимыми директорами назначили: независимого члена совета директоров Ferrexpo, бывшего правительственного уполномоченного по вопросам управления госдолгом Виталия Лисовенко, партнера Cornerstone Financial Group Виталия Милентьева, гендиректора «Авеллум Партнерс» Николая Стеценко и директора и партнера Nobles Владимира Якубовского.

От представителей государства переизбрали члена Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Александра Панченко и заместителя директора департамента – начальника управления департамента открытых рынков Николая Селехмана.

“В новый состав Наблюдательного совета ПАОНДУ” вошли 5 независимых директоров. Это составляет большинство от общего количественного состава наблюдательного совета, что соответствует лучшим международным стандартам корпоративного управления”, – говорится в сообщении.


Фото: https://www.facebook.com/o.danyliuk

Также в ведомстве отметили, что уже в ближайшее время состоится первое заседание нового состава Наблюдательного совета НДУ.

“Первоочередными задачами для вновь избранных членов станет избрание председателя совета и определение общего видения будущего направления в развитии деятельности НДУ”, – отметили в пресс-службе.

Справка Finance.ua:

  • 28 мая 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем СНБО.
  • 27 сентября в Офисе президента сообщили, что он подал в отставку. Данилюк подтвердил эту информацию.
  • 30 сентября Зеленский принял отставку Данилюка.
  • В 2015-2016 годах Данилюк был заместителем главы Администрации президента, в 2016-2018 годах возглавлял Министерство финансов. Был уволен с должности после конфликта с премьер-министром Владимиром Гройсманом.
  • Во время президентской предвыборной кампании Данилюк был советником Зеленского по вопросам международной, финансовой, экономической и банковской деятельности.
По материалам Економічна Правда
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