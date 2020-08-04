0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 247 0

В Украине меняют стратегию в отношении коронавируса

В Украине меняют стратегию в отношении коронавируса

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом правительство вводит ежедневную работу Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в понедельник, 10 августа.

“Состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Обсуждались, в частности, вопросы изменения стратегии борьбы с COVID-19, увеличение количества тестирований населения, усиление контроля за соблюдением условий самоизоляции и отслеживание возможных контактов. Денис Шмыгаль отметил, что в связи с ухудшением эпидемической ситуации правительство вводит ежедневную работу Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, усиливает меры контроля за соблюдением правил карантина”, – сообщает пресс-служба Кабмина.

Ожидается, что до 15 сентября количество ежедневных ПЦР-тестов должно вырасти до 30 тысяч. Кроме того, должна быть введена категоризация тестируемых лиц.

“Нам нужно обязательно отдельно маркировать тесты представителей Нацполиции, врачей, учителей и других категорий работников. Так мы сможем получить более детальную статистику и понимание, в каких категориях болезнь распространяется быстрее”, – отметил Шмыгаль.

Кроме того, премьер подчеркнул важность совершенствования так называемой системы “Выявление-тестирование-изоляция-контакты”, в частности, создание системы отслеживания контактных лиц путем опроса.

По результатам внеочередного заседания Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Шмыгаль поручил:

  • проработать механизм откомандирования эпидемиологов Госпотребслужбы в лабораторные центры Минздрава для проведения эпидемических расследований;
  • руководителям ОГА и Минздрава активизировать работу по увеличению количества койкомест с подведенным кислородом в больницах второй волны приема больных COVID-19;
  • Национальной полиции ежедневно во время заседания Комиссии предоставлять отчетность о проведенных проверках по соблюдению карантинных правил;
  • Министерству цифровой трансформации ежедневно предоставлять информацию о количестве установок приложения “Действуй дома”.
По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.