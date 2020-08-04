В Украине меняют стратегию в отношении коронавируса

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом правительство вводит ежедневную работу Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в понедельник, 10 августа.

“Состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Обсуждались, в частности, вопросы изменения стратегии борьбы с COVID-19, увеличение количества тестирований населения, усиление контроля за соблюдением условий самоизоляции и отслеживание возможных контактов. Денис Шмыгаль отметил, что в связи с ухудшением эпидемической ситуации правительство вводит ежедневную работу Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, усиливает меры контроля за соблюдением правил карантина”, – сообщает пресс-служба Кабмина.

Ожидается, что до 15 сентября количество ежедневных ПЦР-тестов должно вырасти до 30 тысяч. Кроме того, должна быть введена категоризация тестируемых лиц.

“Нам нужно обязательно отдельно маркировать тесты представителей Нацполиции, врачей, учителей и других категорий работников. Так мы сможем получить более детальную статистику и понимание, в каких категориях болезнь распространяется быстрее”, – отметил Шмыгаль.

Кроме того, премьер подчеркнул важность совершенствования так называемой системы “Выявление-тестирование-изоляция-контакты”, в частности, создание системы отслеживания контактных лиц путем опроса.

По результатам внеочередного заседания Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Шмыгаль поручил: