0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 160 0

В Минэкономики заявили о росте цен на продукты

В Минэкономики заявили о росте цен на продукты

Подорожает ли борщевой набор, рассказал в эфире телеканала «Украина 24» заместитель министра экономики Тарас Качка.

«С борщом ситуация более-менее стабильная, на некоторые овощи немного растет цена. Определенное влияние имел карантин, потом засуха в южных регионах, в мае были дожди с заморозками – все это не могло не повлиять на те или иные культуры», – сказал он.

Читайте также: Минэкономики оценило глубину падения ВВП за полгода

По словам чиновника, цены значительно не изменятся, стоимость продуктов останется почти на прежнем уровне.

«Но в целом по качеству, по доступности большинство товаров борщевого набора остаются в тех параметрах, в которых должны быть. Определенные скачки связаны с сезонными факторами. Думаю, что ценовая стабилизация в целом по борщевому набору у нас есть», – сказал он.

Кроме того, производство продукции сельского хозяйства в Украине за первое полугодие 2020 года сократилось на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, в июне производство сельхозпродукции сократилось на 40,6%.

По материалам Главком
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минэкономразвития
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.