В Минэкономики заявили о росте цен на продукты

Подорожает ли борщевой набор, рассказал в эфире телеканала «Украина 24» заместитель министра экономики Тарас Качка.

«С борщом ситуация более-менее стабильная, на некоторые овощи немного растет цена. Определенное влияние имел карантин, потом засуха в южных регионах, в мае были дожди с заморозками – все это не могло не повлиять на те или иные культуры», – сказал он.

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По словам чиновника, цены значительно не изменятся, стоимость продуктов останется почти на прежнем уровне.

«Но в целом по качеству, по доступности большинство товаров борщевого набора остаются в тех параметрах, в которых должны быть. Определенные скачки связаны с сезонными факторами. Думаю, что ценовая стабилизация в целом по борщевому набору у нас есть», – сказал он.

Кроме того, производство продукции сельского хозяйства в Украине за первое полугодие 2020 года сократилось на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, в июне производство сельхозпродукции сократилось на 40,6%.