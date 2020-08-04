В Минэкономики заявили о росте цен на продукты

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Подорожает ли борщевой набор, рассказал в эфире телеканала «Украина 24» заместитель министра экономики Тарас Качка.
«С борщом ситуация более-менее стабильная, на некоторые овощи немного растет цена. Определенное влияние имел карантин, потом засуха в южных регионах, в мае были дожди с заморозками – все это не могло не повлиять на те или иные культуры», – сказал он.
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По словам чиновника, цены значительно не изменятся, стоимость продуктов останется почти на прежнем уровне.
«Но в целом по качеству, по доступности большинство товаров борщевого набора остаются в тех параметрах, в которых должны быть. Определенные скачки связаны с сезонными факторами. Думаю, что ценовая стабилизация в целом по борщевому набору у нас есть», – сказал он.
Кроме того, производство продукции сельского хозяйства в Украине за первое полугодие 2020 года сократилось на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, в июне производство сельхозпродукции сократилось на 40,6%.
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