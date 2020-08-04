ПриватБанк запустил первые в Украине биометрические POS-терминалы

ПриватБанк запустил первые в Украине биометрические платежные POS-терминалы с технологией FacePay24, которая позволяет оплачивать покупки лицом.

Об этом Finance.ua сообщили в пресс-службе банка.

Где можно платить лицом. Как отметил руководитель направления обслуживания торговых предприятий ПриватБанка Евгений Васильцов, уже сегодня оплата лицом доступна на 260 POS-терминалах Android PAX, сеть которых банк активно расширяет в торговых точках страны.

До конца года ПриватБанк установит в Украине 7 700 биометрических POS-терминалов.

“Будущее теперь еще ближе, оплата лицом, которая еще несколько лет назад считалась фантастикой, доступна всем клиентам ПриватБанка и любым торговцам. У большинства из нас, наверное, сейчас с собой нет даже кошелька, потому что все карты – в смартфоне. Мы идем дальше и сделали общедоступной технологию, которая позволяет делать покупки, даже если забыть дома телефон”, – заявил Евгений Васильцов.

Как использовать FacePay24:

для использования сервиса «оплаты лицом» необходимо установить на смартфон обновленное приложение Privat24 и активировать оплату FacePay24;

затем, следуя подсказкам программы, нужно сделать три селфи с разных ракурсов и привязать к своему лицу выбранную банковскую карту;

чтобы осуществить оплату в POS -терминалах Android PAX , нужно после ввода суммы на терминале выбрать оплату лицом, посмотреть в фронтальную камеру терминала и нажать кнопку “оплатить”;

после подтверждения операции пин-кодом выбранной карты покупка будет оплачена.

FacePay24 использует одну из ведущих в мире систем автоматического распознавания лица Amazon Rekognition и обеспечивает полную безопасность персональных данных клиентов, включая технические и физические контроли, шифрование данных при хранении и передаче.