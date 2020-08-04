ПриватБанк запустил первые в Украине биометрические POS-терминалы

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
ПриватБанк запустил первые в Украине биометрические платежные POS-терминалы с технологией FacePay24, которая позволяет оплачивать покупки лицом.
Об этом Finance.ua сообщили в пресс-службе банка.
Где можно платить лицом. Как отметил руководитель направления обслуживания торговых предприятий ПриватБанка Евгений Васильцов, уже сегодня оплата лицом доступна на 260 POS-терминалах Android PAX, сеть которых банк активно расширяет в торговых точках страны.
До конца года ПриватБанк установит в Украине 7 700 биометрических POS-терминалов.
“Будущее теперь еще ближе, оплата лицом, которая еще несколько лет назад считалась фантастикой, доступна всем клиентам ПриватБанка и любым торговцам. У большинства из нас, наверное, сейчас с собой нет даже кошелька, потому что все карты – в смартфоне. Мы идем дальше и сделали общедоступной технологию, которая позволяет делать покупки, даже если забыть дома телефон”, – заявил Евгений Васильцов.
Как использовать FacePay24:
FacePay24 использует одну из ведущих в мире систем автоматического распознавания лица Amazon Rekognition и обеспечивает полную безопасность персональных данных клиентов, включая технические и физические контроли, шифрование данных при хранении и передаче.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Резкое повышение минимальной зарплаты будет иметь краткосрочный эффект - экономистВчера, 21:30 - 7220 12
Tesla контролирует почти треть глобального рынка электромобилейВчера, 20:00 - 861 8
На полную реконструкцию столичного зоопарка необходимо не менее 5 лет - Кличко5 ч. назад - 377 5
Укрпочта запустит 500 мобильных отделений2 ч. назад - 194 3
Microsoft не разрешит пользователям удалять новый Edge из Windows 1012 ч. назад - 425 3
Резкое повышение минимальной зарплаты будет иметь краткосрочный эффект - экономистВчера, 21:30 - 7220 12
Социологи исследовали причины безработицы людей с высшим образованиемВчера, 18:42 - 6111
"Нафтогаз" объявил цены на газ для населения в августе3 ч. назад - 2169
ТОП-10 самых популярных в Украине легковых авто6 ч. назад - 1686
Повышение зарплат от Зеленского: в "Слуге народа" раскрыли деталиВчера, 16:10 - 1203
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 630 1
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)04.08.2020, 12:10 - 1448 3
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю03.08.2020, 10:15 - 820
Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полет31.07.2020, 14:58 - 989
NASA запустила новый марсоход, который будет искать признаки жизни на Марсе (видео)30.07.2020, 16:10 - 820 1