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ПриватБанк запустил первые в Украине биометрические POS-терминалы

ПриватБанк запустил первые в Украине биометрические POS-терминалы

ПриватБанк запустил первые в Украине биометрические платежные POS-терминалы с технологией FacePay24, которая позволяет оплачивать покупки лицом.

Об этом Finance.ua сообщили в пресс-службе банка.

Где можно платить лицом. Как отметил руководитель направления обслуживания торговых предприятий ПриватБанка Евгений Васильцов, уже сегодня оплата лицом доступна на 260 POS-терминалах Android PAX, сеть которых банк активно расширяет в торговых точках страны.

До конца года ПриватБанк установит в Украине 7 700 биометрических POS-терминалов.

“Будущее теперь еще ближе, оплата лицом, которая еще несколько лет назад считалась фантастикой, доступна всем клиентам ПриватБанка и любым торговцам. У большинства из нас, наверное, сейчас с собой нет даже кошелька, потому что все карты – в смартфоне. Мы идем дальше и сделали общедоступной технологию, которая позволяет делать покупки, даже если забыть дома телефон”, – заявил Евгений Васильцов.

Как использовать FacePay24:

  • для использования сервиса «оплаты лицом» необходимо установить на смартфон обновленное приложение Privat24 и активировать оплату FacePay24;
  • затем, следуя подсказкам программы, нужно сделать три селфи с разных ракурсов и привязать к своему лицу выбранную банковскую карту;
  • чтобы осуществить оплату в POS-терминалах Android PAX, нужно после ввода суммы на терминале выбрать оплату лицом, посмотреть в фронтальную камеру терминала и нажать кнопку “оплатить”;
  • после подтверждения операции пин-кодом выбранной карты покупка будет оплачена.

FacePay24 использует одну из ведущих в мире систем автоматического распознавания лица Amazon Rekognition и обеспечивает полную безопасность персональных данных клиентов, включая технические и физические контроли, шифрование данных при хранении и передаче.

По материалам Finance.UA
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