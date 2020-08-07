Сравнили цены в Украине и Европе: где жить дороже всего

В прошлом году самой дорогой страной для жизни в ЕС оказалась Дания. Местные тратят на 41% больше, чем в среднем жители Евросоюза.
Если не учитывать страны ЕС, то дороже всего жить в Швейцарии. В среднем зарплата составляет $6,1 тыс., или почти 168 тыс. грн. За аренду однокомнатной квартиры нужно отдать $1,6 тыс., коммунальные услуги – $218. Поездка в общественном транспорте обойдется в $4, блюдо в ресторане – $27, капучино – $5. Абонемент в спортзал на месяц стоит $93,6, поход в кино – $20, пишет “Сегодня”.
Дешевле всего из стран ЕС жить в Болгарии. В среднем местные тратят на 47% меньше денег, чем жители других стран.
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В Польше продукты стоят на 30% дешевле, чем в среднем в других странах. В то же время дешевле всего купить еду и алкоголь – в Северной Македонии. Самый дорогой алкоголь в Европе продают в Норвегии – на 136% дороже по сравнению с другими странами.
Украинцы в среднем получают $346, или 9571 грн в месяц. Аренда жилья в крупных городах в среднем стоит $307, или почти 8,5 тыс. грн. За коммуналку надо отдать $94, а в транспорте можно проехаться за $0,25. Абонемент в фитнес-зал на месяц стоит $17,25, поход в кино – $3,6, капучино – $1,04.
В Украине по сравнению с европейскими странами дешево стоит мясо, алкоголь и сигареты.
Инфографика: Сегодня
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