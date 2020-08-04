Что ждать от курса на этой неделе?

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Первая неделя августа для гривны завершилась нейтрально. Евро закрыл неделю на уровне в 32,65 гривны, доллар — 27,63 гривны.
Наличный рынок за этот период отметился снижением курса доллара на 10 копеек, до 27,50 гривны за доллар.
Нейтральная динамика гривны на прошлой неделе обусловлена стабилизацией доллара на мировых рынках, этот факт и отыгрывается
украинской валютой, отмечает Максим Пархоменко, аналитик Alpari.
По прогнозам эксперта, если не будет новых потрясений, гривна будет продолжать свое снижение до отметки в 27,30-27,50 гривны за доллар.
Наличная гривна уже к концу второй недели августа приблизится к отметкам в 27,15 в продаже и 27,40 в покупке.
В паре с евро, гривна еще в пятницу на межбанке тестировала отметку 33,00. При этом условий для изменения текущего тренда по евро пока э нет, говорит Пархоменко.
“К следующей неделе мы имеем все шансы увидеть евро по выше 33. А на наличном рынке — выше 33,20”, – прогнозирует эксперт.
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