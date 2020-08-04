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Укрпочта запустит 500 мобильных отделений

Укрпочта запустит 500 мобильных отделений

Госпредприятие “Укрпочта” до конца года запустит 500 новых передвижных почтовых отделений в шести областях.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в telegram-канале.

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По его словам, речь идет о Киевской, Одесской, Херсонской, Закарпатской, Черкасской и Черновицкой областях.

Мобильные почтовые отделения уже два года успешно работают в Черниговской области, отметил министр. Там 130 современных авто обслуживают почти 1500 сел.

Напомним, Укрпочта выплатила государству рекордные дивиденды за 2019 год, 202,7 млн грн. До этого госпредприятие не выплачивало дивиденды три года подряд.

Ранее Finance.ua писал, что “Укрпочта” за 6 месяцев текущего года увеличила чистый доход на 12,6% по сравнению с аналогичными показателями 2019 года, который составил около 4,3 млрд грн. Чистая прибыль компании за полгода составила 42,7 млн грн.

Справка Finance.ua:

  • Передвижное отделение почтовой связи — это полноценное почтовое отделение, которое приезжает в небольшие села и хутора с населением в 2000 жителей.
  • Передвижные отделения нужны для того, чтобы жители даже самых отдаленных и самых маленьких населенных пунктов Украины получили все нужные им почтовые, логистические и финансовые услуги.
  • Какие услуги предоставляют передвижные отделения:

Логистические услуги: прием и выдача писем, бандеролей, посылок до 30 кг, международных отправлений;
Финансовые услуги: оплата коммунальных услуг; выплата пенсий, соцпособий, паев; пополнение счета мобильного телефона; оплата платежей по кредитам; прием и выплата почтовых переводов; страхование и другие платежи;
Дополнительные услуги: продажа почтовой продукции (конверты, марки, упаковки); подписка и доставка периодики; доставка счетов, рекламной и/или информационной продукции; доставка лекарств; продажа товаров (бакалея, бытовая химия, одежда и прочее).

  • Для каждого населенного пункта будут разработаны графики работы почты в соответствии с потребностями клиентов. Графики работы можно найти на зданиях точки присутствия Укрпочты, сельсовета и на досках объявлений села. Также можно спросить о графике у почтальона села или обратиться в контакт-центр Укрпочты по номеру телефона 0 800 300 545.
По материалам tid.com.ua
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