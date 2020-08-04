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Потери туризма во Франции оценили в €40 млрд

Потери туризма во Франции оценили в €40 млрд

Прямые убытки французского туристического сектора из-за карантина составляют €30-40 млрд.

Об этом заявил государственный секретарь по туризму Жан-Батист Лемуан в интервью Journal du Dimanche.

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Без иностранных туристов сектор страдает, подчеркнул он.

“Многие операторы говорят нам, что их оборот снизится на 20-25% до конца года. В нормальное время туризм приносит €180 млрд дохода, €60 млрд из которых приходится на международный туризм”, – отметил он.

По словам госсекретаря, туристическую индустрию удерживает от коллапса внутренний спрос: 70% тех, кто уехал в отпуск, выбрали отдых во Франции.

“Но давайте внесем ясность: в обычное время Франция принимает 17 млн иностранных туристов каждое лето, когда 9 млн французов едут за границу и часть этой международной клиентуры исчезла”, – подчеркнул Лемуан.

Как сообщалось, по оценкам Всемирной туристской организации ООН, в январе-мае глобальные доходы туристической отрасли упали на $320 млрд. При этом в мае 2020 года количество туристических поездок в мире было на 98% ниже, чем в мае 2019 года.

По материалам Корреспондент.net
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