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Международные доноры собрали 253 млн евро помощи Бейруту

Международные доноры собрали 253 млн евро помощи Бейруту

Международная конференция доноров собрала 252,7 млн евро на помощь Ливану, который переживает гуманитарный кризис.

Об этом сообщила DW со ссылкой на окружение президента Эммануэля Макрона, который председательствовал на организованной Францией и ООН онлайн-конференции.

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Так, объем финансовой помощи, предоставляемой Парижем, составит 30 миллионов евро. В свою очередь министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что помощь ФРГ для “преодоления великого бедствия, которое сейчас происходит в Бейруте”, составит 20 миллионов евро.

“Меня поразило, сколько стран готовы помогать Ливану”, – заявил Маас в ходе конференции.

Президент США Дональд Трамп также пообещал Бейруту дальнейшую поддержку, но сумму пока не назвал.

Кроме того, ожидается, что Европейский Союз предоставит Ливану 63 млн евро помощи.

По оценкам ООН, на оказание медицинской и продовольственной помощи, а также строительство нового жилья для почти 300 тысяч жителей Бейрута, которые остались без крыши над головой, необходимо потратить 116,9 млн долларов.

Справка Finance.ua:

  • Во вторник, 4 августа, вечером в порту ливанской столицы Бейрута произошел большой взрыв. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу и перевернула автомобили.
  • Министр внутренних дел Ливана Мохамед Фехми заявил, что причиной взрыва может быть склад с огромным количеством нитрата аммония.
По материалам Корреспондент.net
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